Путин поздравил Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера театра и кино, сценариста, продюсера Андрея Кончаловского с 85-летием. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как выдающегося режиссера и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека», – отметил глава государства.

Работы Кончаловского удостоены престижных профессиональных наград и премий и неизменно становятся событием как в отечественном, так и зарубежном кинематографе, отличаются неординарностью замысла, а также блестящими актерскими ансамблями и почерком настоящего Мастера и Творца, сказал Президент.