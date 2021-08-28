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28 августа 2021  16:02

Путин поздравил пловца Андрея Граничку с золотом Паралимпиады в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил пловца Андрея Граничку с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио. Спортсмен стал лучшим в дисциплине 100 метров брассом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с паралимпийским золотом и мировым рекордом в плавании на дистанции 100 метров брассом», — говорится в сообщении главы государства.

Путин подчеркнул, что высокие показатели спортсмена — это результат его отличной подготовки, а также напряженной борьбы с сильнейшими соперниками.

«В напряженной борьбе с опытными соперниками продемонстрировали качества истинного паралимпийца — мастерство, спортивный характер и волю к победе. Молодец!» — отметил Президент России.

В заключение он пожелал Андрею Граничке успехов в спорте и жизни.

#Путин Владимир #золотая медаль #Паралимпиада
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