Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием президентом федерации фехтования

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на должность президента Международной федерации фехтования.

В поздравительном адресе, размещенном на портале Kremlin.ru, Путин отметил, что данный факт свидетельствует о признании заслуг на этом посту Усманова, его управленческих качеств, а также его вклада в развитие спорта и олимпийского движения.

«Убежден, что и впредь с присущей Вам энергией и настойчивостью Вы будете успешно решать задачи, стоящие перед FIE, способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере спорта», — подчеркнул российский лидер.