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Общество
27 ноября 2021  19:06

Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием президентом федерации фехтования

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на должность президента Международной федерации фехтования.

В поздравительном адресе, размещенном на портале Kremlin.ru, Путин отметил, что данный факт свидетельствует о признании заслуг на этом посту Усманова, его управленческих качеств, а также его вклада в развитие спорта и олимпийского движения.

«Убежден, что и впредь с присущей Вам энергией и настойчивостью Вы будете успешно решать задачи, стоящие перед FIE, способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере спорта», — подчеркнул российский лидер.

#Владимир Путин
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