Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономическом развитии, его авторитет на мировой арене и активное участие в решении важных международных вопросов.

«Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах», — написал Президент России.

Он подчеркнул, что совместная работа двух государств отвечает интересам их народов, а также способствует обеспечению безопасности на Южном Кавказе и Каспии.