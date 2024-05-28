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Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин направил поздравление своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономическом развитии, его авторитет на мировой арене и активное участие в решении важных международных вопросов.
«Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах», — написал Президент России.
Он подчеркнул, что совместная работа двух государств отвечает интересам их народов, а также способствует обеспечению безопасности на Южном Кавказе и Каспии.
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