Путин по телефону поздравил Алиева с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил сегодня своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с юбилеем. Поздравительный адрес по случаю 60-летия Президента Азербайджанской Республики опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что глава Азербайджана пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене. «Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что дорожит товарищескими отношениями, которые сложились с азербайджанским коллегой. Путин выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога, который должен развиваться «в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства».

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, благополучия, успехов и передал сердечный привет семье именинника.

Ильхам Алиев родился 24 декабря 1961 года. Сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева. Президентом Азербайджанской Республики Ильхам Алиев является с 31 октября 2003 года.

Путин также пообщался с Алиевым по телефону, поздравил его с юбилеем лично.