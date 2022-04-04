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Официальная хроника
4 апреля 2022  11:21

Путин поздравил Алиева с 30-летием установления дипотношений между РФ и Азербайджаном

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Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«За прошедшие десятилетия удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения», — сказал глава государства.

Он отметил, что расширяется конструктивный политический диалог, а также развивается сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях. 

2022 год ознаменовался важным достижением — подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами, напомнил Президент РФ. Он выразил уверенность в том, что вывод двусторонних отношений на новый уровень отвечает коренным интересам народов двух государств.

#Владимир Путин
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