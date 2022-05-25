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Официальная хроника
25 мая 2022  21:57

Путин поздравил Александра Калягина с 80-летием

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем художественного руководителя московского театра Et Cetera Александра Калягина. Народному артисту РСФСР сегодня исполнилось 80 лет.

«Большой и щедрый талант, безграничная преданность избранному делу помогли Вам добиться признания на ниве созидания и творчества, воплотить в театре и кинематографе яркие, неординарные идеи и замыслы. Важно, что и сегодня Вы объединяете вокруг себя замечательный коллектив Московского театра «Et Cetera», радуете публику интересными спектаклями и громкими премьерами. И конечно, отмечу Вашу плодотворную, востребованную работу на посту руководителя Союза театральных деятелей – одной из старейших общественных организаций страны», - говорится в телеграмме главы государства.

Путин пожелал актеру здоровья и вдохновения.

#культура #Владимир Путин #телеграмма
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