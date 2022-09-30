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Официальная хроника
30 сентября 2022  18:50

Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 97-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР, актрису Московского академического театра сатиры Веру Васильеву с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 97 лет.

«Вы в полной мере реализовали свой самобытный и щедрый талант, добились на творческом поприще заслуженного, поистине всенародного признания. Своими яркими, незабываемыми работами приумножили славу Московского академического театра сатиры и отечественного кинематографа», — подчеркивается в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение Владимир Путин пожелал актрисе здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

#Владимир Путин #поздравление
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