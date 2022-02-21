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Культура
21 февраля 2022  10:18

Путин поздравил актрису Веру Алентову с 80-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую актрису, театрального педагога, народную артистку РФ Веру Алентову. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ. Каждая ваша роль и на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина, и в кино — свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к избранному делу», — заметил глава государства.

В заключение он пожелал артистке здоровья и вдохновения.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. Она известна публике десятками ролей в театре и кино, в том числе ролью Екатерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит».

#Владимир Путин #поздравление
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