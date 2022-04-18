Путин поздравил актрису Немоляеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Московского академического театра имени Вл. Маяковского, народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Сегодня ей исполнилось 85 лет.

«Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения, — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля. — Талантливая актриса, искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, вы добились большого профессионального успеха в театре и кинематографе».

Глава государства отметил, что Немоляева и сейчас активно участвует в спектаклях родного театра, а также восхищает актеров и поклонников своим мастерством, трудолюбием и преданностью профессии.

В заключение Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья, благополучия и вдохновения.