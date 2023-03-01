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Путин поздравил актрису Ирину Купченко с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ирину Купченко с 75-летием.
«Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», – сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал артистке успехов, благополучия и всего самого доброго.
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