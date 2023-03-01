Путин поздравил актрису Ирину Купченко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ирину Купченко с 75-летием.

«Талантливая актриса, искренний, обаятельный человек, за годы неустанного творческого поиска Вы создали целую галерею ярких, запоминающихся работ. По праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», – сказано в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал артистке успехов, благополучия и всего самого доброго.

Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене. Снялась в большом количестве известных кинокартин, среди них – «Звезда пленительного счастья», «Обыкновенное чудо», «Одинокая женщина желает познакомиться» и многие другие. В Театре Вахтангова, в котором актриса работает уже более 50 лет, Купченко исполнила десятки ярких ролей: Леди Анна («Ричард III»), Аглая («Молодость театра»), Долли («Анна Каренина»), Инесса Арманд («Брестский мир»). Является лауреатом Государственной премии России и премии Ленинского комсомола.