Путин поздравил актрису Голубкину из «Гусарской баллады» с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку России Ларису Голубкину. Напомним, что звезде «Гусарской баллады» 9 марта исполнилось 85 лет.

В своем поздравлении Путин отметил, что актриса покорила зрителей своим талантом и прекрасными вокальными данными.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской армии», – говорится в поздравлении российского лидера, которое опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году она поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959-м, а потом стала студенткой ГИТИСа (отделение музыкальной комедии). В московском театральном институте с ней занималась вокалом Мария Максакова.

Сниматься в кино Голубкина начала еще студенткой. Комедия режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» стала ее дебютом в кино. Также она сыграла в таких кинолентах, как «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане» и «Трое в лодке, не считая собаки».

С 1964 года Голубкина служит в Центральном академическом театре Российской армии. Среди постановок с ее участием: спектакли «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова, «Спутники» по произведению Веры Пановой, «Физики» по драме Фридриха Дюрренматта и множество других.