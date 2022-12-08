Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения

Алиса Фрейндлих принадлежит к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства. Яркий талант и обаяние позволили ей добиться любви миллионов зрителей. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Президента России Владимира Путина, приуроченной к 88-летию актрисы театра и кино.

«Вы по праву принадлежите к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства, настоящих звезд театра и кинематографа. Яркий, непревзойденный талант, обаяние, безукоризненный художественный вкус позволили вам добиться высокого профессионального признания, а главное – искренней любви миллионов зрителей», – говорится в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства пожелал Фрейндлих здоровья, успехов и вдохновения.