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Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с 89-летием
Президент России Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 89-м днем рождения. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
«Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей звездой отечественного кинематографа. Многие десятилетия вы храните верность своему призванию, зрителям, радуете их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом», — заметил глава государства.
В заключение он пожелал Фрейндлих вдохновения и всего наилучшего.
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