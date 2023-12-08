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Культура 8 декабря 2023 15:50

Путин поздравил актрису Алису Фрейндлих с 89-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 89-м днем рождения. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

«Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей звездой отечественного кинематографа. Многие десятилетия вы храните верность своему призванию, зрителям, радуете их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом», — заметил глава государства.

В заключение он пожелал Фрейндлих вдохновения и всего наилучшего.

#Владимир Путин #поздравление
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