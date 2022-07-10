Путин поздравил актера Стоянова с 65-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Юрия Стоянова с 65-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что актера знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. «Главный секрет Вашего неизменного успеха — профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», — добавил он.

Путин также пожелал Стоянову «здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов».

Актер театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант Юрий Стоянов известен публике в первую очередь по участию в телевизионной юмористической программе «Городок», выходившей с 1993 по 2012 год.