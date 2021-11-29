Путин поздравил актера Миронова с 55-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем народного артиста России, художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что Миронов своим творчеством заслужил «профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь». «Благодаря вашему огромному созидательному потенциалу, незаурядным лидерским качествам, умению сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов Государственный театр наций по праву считается одной из наиболее успешных и популярных сценических площадок столицы», — написал Президент.

Глава государства также отметил особое внимание, которое Миронов уделяет реализации значимых общественных, просветительских и благотворительных инициатив.

Президент пожелал известному актеру здоровья и воплощения намеченных планов.

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Актером мечтал стать с детства. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова. Обучение актерскому мастерству продолжил в Москве — он поступил в школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Широкому зрителю Миронов известен по работам в таких фильмах, как «Анкор, еще Анкор!», «Утомленные солнцем», «Мама», «В августе 44-го...», «Идиот», «Охота на пиранью», «Апостол», «Время первых» и многим другим.