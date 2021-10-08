Путин поздравил актера Леонида Куравлёва с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Леониду Куравлёву по случаю его 85-летия, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что артист всегда высоко держал творческую планку и достиг вершин мастерства в актерской профессии, покорив сердца зрителей самых разных поколений своим «щедрым и самобытным талантом».

Путин также пожелал Куравлёву доброго здоровья, благополучия и бодрости духа.

Актер родился 8 октября 1936 года в Москве. Учился во ВГИКе в мастерской педагога Бориса Бибикова.

Наиболее известен своими ролями в фильмах «Живет такой парень» (1964) Василия Шукшина, «Золотой теленок» (1968) Михаила Швейцера, «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и «Опасно для жизни!» (1985) Леонида Гайдая, «Афоня» (1975) Георгия Данелии, «Ищите женщину» (1982) Аллы Суриковой, «Ширли-мырли» (1995) Владимира Меньшова.