Путин поздравил актера Константина Хабенского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российскому актеру, художественному руководителю Московского Художественного театра имени А.П.Чехова Константину Хабенскому по случаю его 50-летия. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссер со своим узнаваемым творческим почерком», – приводятся слова главы государства.

Путин также отметил «большую, идущую от сердца работу» народного артиста России, направленную на реализацию благотворительных проектов.

В фильмографии Хабенского более ста работ. Первые свои серьезные роли, принесшие актеру популярность, он исполнил в конце 1990-х.

Одной из ярчайших стала роль милиционера Игоря Плахова в сериале «Убойная сила».