Путин поздравил Академию горных наук с 30-летием

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Коллектив Академии горных наук состоит из ученых, инженеров и руководителей предприятий, которые искренне радеют за развитие минерально-сырьевого комплекса России. Об этом, поздравляя специалистов с 30-летием организации, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что академия помогает сберечь и пополнить кадровый потенциал горнодобывающей, нефтегазовой и угольной отраслей, повышению эффективности и безопасности работы людей.

«Отрадно, что сегодня коллектив академии хранит и преумножает заложенные её основателями традиции, привлекает компетентных экспертов для обсуждения стоящих перед производствами задач, предлагает пути их решения на базе лучшего отечественного и зарубежного опыта», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Отдельно он подчеркнул важность привлечения к работе студентов, аспирантов и молодых специалистов, которые смогут внести свою лепту в укрепление отечественной экономики и своих профильных областей.