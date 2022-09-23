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Официальная хроника
23 сентября 2022  13:56

Путин поздравил академика РАН трансплантолога Сергея Готье с 75-летием

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Сергей Готье — ученый с мировым именем, талантливый врач и педагог, который внес значительный вклад в развитие российского здравоохранения. Об этом, поздравляя академика РАН директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И.Шумакова, заявил Президент России Владимир Путин.

«Ваше многолетнее служение науке, большой личный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения и, конечно, активная просветительская, общественная деятельность достойны глубокого уважения», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение глава государства пожелал юбиляру благополучия и успехов в работе.

#Владимир Путин #поздравление
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