Путин поздравил академический хор имени Свешникова с 85-летием

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова — это один из самых самобытных и знаменитых коллективов России и мира. Его репертуар включает в себя шедевры русской духовной, народной и классической музыки, отметил Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив с 85-летием.

«Отрадно, что свой юбилей вы отмечаете яркой и насыщенной концертной программой, включающей шедевры русской духовной, народной и классической музыки самых разных исторических эпох — вплоть до современности», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Глава государства напомнил о многогранности творчества, богатом уникальном репертуаре и высокой певческой культуре хора. Он выразил надежду, что свешниковцы и в дальнейшем будут поддерживать высокую планку и развивать сложившиеся традиции.