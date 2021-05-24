Путин поздравил африканские страны с Днем континента

Президент РФ Владимир Путин поздравил страны Африки с праздником по случаю дня континента. Об этом сообщил спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов на пленарном заседании XV конференции африканистов в ТАСС.

«Очень символично, что эта конференция начинает свою работу в канун отмечаемого 25 мая Дня Африки. По этому случаю Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание главам государств и правительств Африки, в котором, в частности, отметил, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — сказал он.

Богданов также отметил, что страны Африки достигли успехов в экономической и социальной сферах. Африканский союз и ряд субрегиональных структур расширяют конструктивное, многостороннее сотрудничество и развивают интеграционные процессы.