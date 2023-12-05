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Путин поздравил 99 самоходный артполк с присвоением звания «гвардейский»
Президент России Владимир Путин поздравил 99 самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования «гвардейский». Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил решительные и умелые действия военнослужащих в ходе СВО и назвал их образцом выполнения воинского долга, самоотверженности, профессионализма и храбрости.
«Желаю командованию и личному составу 99 гвардейского самоходного артиллерийского полка крепкого здоровья и успехов», — заключил Президент.
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