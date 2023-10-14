Путин поздравил 78-й зенитную ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейская»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 78-й зенитной ракетной бригады по случаю присвоения почетного наименования «гвардейская». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — заявил глава государства.

Он отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе спецоперации — образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Президент пожелал бригаде крепкого здоровья и успехов.