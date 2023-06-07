Путин поздравил 61-ю зенитную ракетную бригаду со званием «гвардейская»

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 61-й зенитной ракетной бригады с почетным наименованием «гвардейская». Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сказал российский лидер.

Он отметил, что умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма.

Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов.

Накануне Президент РФ подписал указ о присвоении 61-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская».