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Татарстан – республика достижений 22 февраля 2024 12:56

Путин похвалил вертолеты Ми-38, производящиеся в Татарстане

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Президент России Владимир Путин оценил качество вертолетов Ми-38, которые производятся в Татарстане. Об этом он заявил на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, прошедшей в Казани.

«Ми-38 хорошая машина», – заметил глава государства.

Минниханов заметил, что, когда удалось решить некоторые трудности, у этой машины много перспектив.

«Большой комплекс у нас оборонно-промышленных предприятий. 20 из них выходят в систему Ростеха. Все вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа – они на контроле, достойные», – заметил Минниханов, говоря об ОПК республики.

#Татарстан – республика достижений #вертолет #Владимир Путин
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