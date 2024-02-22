Путин похвалил вертолеты Ми-38, производящиеся в Татарстане

Президент России Владимир Путин оценил качество вертолетов Ми-38, которые производятся в Татарстане. Об этом он заявил на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, прошедшей в Казани.

«Ми-38 хорошая машина», – заметил глава государства.

Минниханов заметил, что, когда удалось решить некоторые трудности, у этой машины много перспектив.

«Большой комплекс у нас оборонно-промышленных предприятий. 20 из них выходят в систему Ростеха. Все вопросы, связанные с выполнением оборонного заказа – они на контроле, достойные», – заметил Минниханов, говоря об ОПК республики.