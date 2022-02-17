Путин повысил в звании 73 офицеров и генералов Вооруженных сил и других силовых ведомств

Президент России Владимир Путин повысил в звании 73 офицеров и генералов Вооруженных сил, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, Федеральной таможенной службы и Следственного комитета.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, 24 полковника Вооруженных сил РФ полковника получили звания генерал-майора, а два капитана 1-го ранга — контр-адмирала. В свою очередь четыре генерал-майора стали генерал-лейтенантами, а один контр-адмирал — вице-адмиралом.

Четверо военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-майора, а один — генерал-лейтенанта. Также шести сотрудникам Росгвардии присвоено звание генерала-майора полиции.

Один сотрудник Министерства внутренних дел стал генерал-лейтенантом полиции, четверым присвоено звание генерал-майора полиции, а двоим — генерал-майора юстиции.

В Федеральной противопожарной службе один сотрудник стал генерал-лейтенантом внутренней службы, а еще трое получили звания генерал-майоров внутренней службы. Кроме того, в Федеральной службе исполнения наказаний двое сотрудников стали генерал-майорами внутренней службы.

Четверо сотрудников таможенных органов получили звания генерал-лейтенантов таможенной службы, а еще девятеро — звания генерал-майоров.

Помимо этого, в СКР двое сотрудников стали генерал-лейтенантами юстиции, а трое — генерал-майорами.