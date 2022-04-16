Путин повысил штрафы для зацеперов до 4 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий максимальные суммы штрафов за передвижение на поездах с внешней стороны. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Ранее сумма административного штрафа для зацеперов составляла 100 рублей. Она не менялась в течение 20 лет — с первой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ. Теперь она повышена до 2–4 тыс. рублей.

Штрафовать будут тех, кто передвигается на поездах с внешней стороны: на крышах, переходных площадках вагонов.