Путин повысил оклады чиновников и судей в 1,04 раза

С 1 октября оклады российских госслужащих увеличатся в 1,04 раза. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«В целях обеспечения социальных гарантий <...> постановляю повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, повышение затронет руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти, сотрудников диппредставительств и представительств России при международных организациях, представителей органов публичной власти и тех, кто занимает ряд других должностей.

Кроме того, будут повышены должностные оклады всех судей, размер денежного вознаграждения Генпрокурора РФ и председателя Следкома.