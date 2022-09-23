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Ру Тат
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Официальная хроника
23 сентября 2022  17:52

Путин повысил оклады чиновников и судей в 1,04 раза

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С 1 октября оклады российских госслужащих увеличатся в 1,04 раза. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«В целях обеспечения социальных гарантий <...> постановляю повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, повышение затронет руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти, сотрудников диппредставительств и представительств России при международных организациях, представителей органов публичной власти и тех, кто занимает ряд других должностей.

Кроме того, будут повышены должностные оклады всех судей, размер денежного вознаграждения Генпрокурора РФ и председателя Следкома

#повышение зарплаты #госслужащие
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