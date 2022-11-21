news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
21 ноября 2022  16:40

Путин повысил налоги для газовой и нефтяной отрасли на 2023–2025 годы

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на предприятия газовой и нефтяной отрасли. Планируется, что за 2023–2025 годы это даст бюджету порядка 3 трлн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, налог на прибыль для экспортеров СПГ повысится до 34%, будет увеличено поступление от НДПИ с нефтяников и угледобывающих компаний.

Кроме того, согласно документу, у «Газпрома» будет изъято 1,8 трлн рублей по частям — ежемесячно по 50 млрд рублей.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100