Путин поприветствовал участников филологического форума памяти Людмилы Вербицкой

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия Международного филологического форума, приуроченного ко дню памяти академика РАО, лингвиста Людмилы Вербицкой. Он выразил уверенность, что участники форума сберегут уникальное наследие этого выдающегося специалиста.

«Русский язык и литература во многом определяют мировоззрение и кругозор молодых людей, играют уникальную роль в воспитании таких важных качеств, как патриотизм и гражданственность, чувство личной сопричастности к судьбе Родины», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин также отметил, что Вербицкая была крупным ученым, неординарным, увлеченным человеком и своим истинным призванием считала заботу о сбережении русского языка, всегда твердо отстаивала великие идеалы и ценности отечественной культуры.

«На педагогическом, общественном, организаторском поприще Людмила Алексеевна Вербицкая внесла большой личный вклад в развитие гуманитарного знания и высшего образования в нашей стране, подвижнически служила избранному делу», — подчеркнул он.

Людмила Вербицкая – выдающийся советский лингвист, языковед, автор более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Ее исследования на тему проблем современного произношения в русском языке стали фундаментом для новых направлений языкознания — «Произносительная норма современного русского литературного языка» и «Интерференция звуковых систем на фонетическом уровне».