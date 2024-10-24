Путин: Поведение украинской верхушки является очень иррациональным

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос бразильской журналистки, какие шансы от 1 до 10, что мирный план по Украине приведет к успеху.

«Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте, я говорю о том, что знаю», – сказал российский лидер и пояснил, что говорить о шансах и делать прогноз не представляется возможным.

Провокации на Курском направлении, по словам Путина, связаны с попыткой вмешаться в выборный процесс в США.

«Они [представители украинской власти] хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям этой действующей администрации, этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны. Во что бы то ни стало и любой ценой! В том числе ценой жизни своих солдат! На них работают, а не на интересы украинского народа», – заявил Президент РФ.