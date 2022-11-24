Путин потребовал увеличить производство военной техники и улучшить ее характеристики

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать в том числе наши Вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции [на Украине]», — заявил Путин.

При этом российский лидер уточнил, что речь идет и об экипировке, и о снаряжении, и о медицине, и о денежном довольствии, и о строительстве военных объектов. «И, конечно, это касается специальной военной техники», — добавил он.

«По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого», — поделился политик своим видением требующих решения задач с подчиненными.

«При этом подчеркну: нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — заметил Президент.

Российский лидер убежден, что «необходима тесная совместная работа» Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе «при составлении и корректировке гособоронзаказа». В тоже время «нет необходимости вводить какие-то экстраординарные меры — этого ничего не нужно делать», уверен он.