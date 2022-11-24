Путин потребовал ускорить принятие закона об обезличивании персональных данных

Законопроект об обезличивании персональных данных и регулировании их оборота нужно принять в самое ближайшее время. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с этим российский лидер поручил Госдуме РФ до марта подготовить соответствующие поправки в законодательство.

«Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать», — сказал глава государства на международной конференции «Сбера» по искусственному интеллекту.

Речь идет о законе «О внесении изменений в федеральный закон „О персональных данных“», который был принят Госдумой в первом чтении 16 февраля 2021 года.