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Ру Тат
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Официальная хроника
24 ноября 2022  17:56

Путин потребовал ускорить принятие закона об обезличивании персональных данных

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Законопроект об обезличивании персональных данных и регулировании их оборота нужно принять в самое ближайшее время. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. 

В связи с этим российский лидер поручил Госдуме РФ до марта подготовить соответствующие поправки в законодательство.

«Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки. Он в первом чтении, насколько я понимаю, уже прошел еще в 2021 году, нужно доработать», — сказал глава государства на международной конференции «Сбера» по искусственному интеллекту.

Речь идет о законе «О внесении изменений в федеральный закон „О персональных данных“», который был принят Госдумой в первом чтении 16 февраля 2021 года.

#Владимир Путин #законопроекты #персональные данные
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