Путин потребовал предоставлять к 2024 году большинство госуслуг ежедневно и круглосуточно

Президент России Владимир Путин потребовал от Правительства страны обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в удаленном формате.

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить поэтапный переход <...> до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан <...>», — говорится в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля списка поручений по итогам послания главы государства парламенту.

Речь идет в том числе и о работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, сказано в документе.

Кроме того, до конца 2022 года органам власти следует начать предоставлять по принципу «одного окна» мер социальной поддержки граждан в формате «Социальное казначейство» в случае наступления соответствующей жизненной ситуации.