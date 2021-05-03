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Ру Тат
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3 мая 2021  14:58

Путин потребовал предоставлять к 2024 году большинство госуслуг ежедневно и круглосуточно

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Президент России Владимир Путин потребовал от Правительства страны обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в удаленном формате. 

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить поэтапный переход <...> до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан <...>», — говорится в одном из пунктов опубликованного пресс-службой Кремля списка поручений по итогам послания главы государства парламенту.

Речь идет в том числе и о работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, сказано в документе.

Кроме того, до конца 2022 года органам власти следует начать предоставлять по принципу «одного окна» мер социальной поддержки граждан в формате «Социальное казначейство» в случае наступления соответствующей жизненной ситуации.

путин владимир
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