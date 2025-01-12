Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за ситуацией в ОПК

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Прокуратура в последнее время заметно усилила контроль за ситуацией в оборонной промышленности, включая и плановые поставки вооружений. Эта работа должна проводиться и далее, заявил Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

«<...> за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники. Прошу и дальше вести работу в этой сфере — системно, в координации с другими ведомствами», — подчеркнул глава государства.

Путин также заметил, что россияне ждут от прокурорских работников «твердой, последовательной и результативной работы». Среди приоритетных направлений он упомянул защиту трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей.

Российский лидер обратил внимание и на вопросы обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, а также членов их семей. По его словам, «выплаты положенных им зарплат, пенсий и пособий, предоставление льгот и компенсаций» должны находиться под постоянным контролем прокуроров, поскольку их помощь в устранении возникающих проблем «бывает просто незаменимой».

«Не менее значимыми остаются и другие участки работы прокуратуры», — добавил Президент, конкретизировав, что речь идет о противодействии терроризму и экстремизму, криминалу и коррупции, защите экономических интересов страны и прав предпринимателей, а также поддержании гособвинения в судах и природоохранной деятельности.

Кроме того, Путин отдельно указал, что прокуратуре следует «уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения».

Помимо этого, сказал он и о необходимости продолжать работу по интеграции новых регионов, вошедших в состав России после плебисцитов осени 2022 года, в «единое правовое пространство» страны.

«Еще раз поздравляю вас с праздником. И хочу поблагодарить российских прокуроров, ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей. Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону», — заключил Президент РФ.