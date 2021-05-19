Путин потребовал как можно быстрее обеспечить подводку газа к домовладениям

Президент России Владимир Путин на совещании об исполнении отдельных положений послания главы государства Федеральному Собранию потребовал как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений.

«По поводу подводки газа к домовладениям — здесь очень много мелких деталей. Я прошу и Правительство, и „Газпром“, и регионы самым внимательным образом к этому отнестись», — приводит слова Президента РФ ТАСС.

«Там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов», — добавил Путин. По его словам, все моменты следует «продумать и сделать как можно быстрее».

В связи с этим глава государства подчеркнул, что при исполнении соответствующего поручения не должна реализовываться пословица «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» (восходит к ставшему солдатской песней стихотворению Льва Толстого, посвященному сражению на Черной речке 1855 года — прим. Т-и).

Ранее в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин предложил освободить граждан от расходов за подведение газовых сетей к границам их населенных пунктов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».