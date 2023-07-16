Путин пошутил о «повешении» европейских политиков на веревках из США

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Европейские политики находятся в полной зависимости от США и выполняют все, что им бы ни приказали из-за океана. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.

«Если им завтра скажут: „Мы решили всех вас повесить“, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: „Можно ли это сделать на веревках национального производства“. Но и здесь у них облом», — заявил он в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Однако, добавил Президент, даже в этом случае США «вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности».