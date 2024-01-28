Путин пошутил, что Силуанов «всё испортит»

Президент России Владимир Путин пошутил о министре финансов РФ Антоне Силуанове на закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга. Фрагмент видео выложил в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Руководитель Минфина поинтересовался, можно ли ему рассказать «про деньги». «Да, про деньги, пожалуйста, сейчас всё испортите, давайте. Антон Германович, пожалуйста», — с улыбкой отреагировал на его вопрос глава государства.

Совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга с участием Президента состоялось 26 января. Путин участвовал в нем по видеосвязи, находясь с визитом в северной столице.

Силуанов не в первый раз становится мишенью шуток Путина. Так, на встрече с молодыми учеными в конце ноября 2023 года Президент в ответ на вопрос одной из участниц о возможном выделении средств на проект «Менделеевская карта» заметил, что если у министра финансов попросить дать деньги, тот «будет плакать» и говорить об их отсутствии.

Видео: https://t.me/zarubinreporter/.