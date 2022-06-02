Путин поставил задачу за пять лет отремонтировать не менее 85% опорной сети дорог России

В ближайшие 5 лет необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% дорог опорной сети, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«...Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей – подчеркну – всей опорной сети автодорог страны», – сказал глава государства на совещании по развитию дорожного строительства, добавив, что все возможности для этого есть.

Он отметил, что при этом ремонт уже имеющихся дорог и строительство новых должны быть синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные. Путин подчеркнул, что эту работу необходимо проделать не только в крупнейших городах и агломерациях, но и во всех регионах России.