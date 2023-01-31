В России могут появиться центры помощи людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть вопрос о создании центров помощи россиянам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе некоммерческих социальных организаций и госучреждений. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета РФ, прошедшего 22 декабря, опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть возможность создания общественных центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных учреждений или региональных штабов Общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“, предусмотрев меры государственной поддержки деятельности этих общественных центров», — сказано в тексте документа.

Кабмин должен до 1 мая 2023 года представить доклад с предложениями по созданию таких центров. Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов.