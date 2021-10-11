Путин поставил задачу составить перечень поручений по развитию АПК

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу подготовить перечень поручений по развитию агропромышленного комплекса (АПК), передает пресс-служба Кремля.

«У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны. Совершенно очевидно, что здесь нужно обеспечить хорошее информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативные правовые акты некоторые изменения», — сказал Путин на совещании по развитию агропромышленного комплекса.

Путин обратил внимание на то, что нужно составить перечень основных российских сельскохозяйственных культур и видов животных и определить уровень обеспеченности ими государства.

Он отметил, что необходимо провести анализ и определить необходимые междисциплинарные направления исследований в области АПК и разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий, фермеров и образовательных учреждений для подготовки кадров.