Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники

Президент России Владимир Путин поручил Правительству продлить действие механизмов по поддержке производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Соответствующее поручение он дал по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«При участии Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, рассмотрев вопрос о расширении перечня используемых государственной корпорацией развития „ВЭБ.РФ“ и иными институтами развития инструментов и механизмов финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования», – сказано в тексте документа.

Срок исполнения до 1 августа 2023 года.