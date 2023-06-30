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Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительной техники
Президент России Владимир Путин поручил Правительству продлить действие механизмов по поддержке производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Соответствующее поручение он дал по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«При участии Общероссийской общественной организации „Деловая Россия“ обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, рассмотрев вопрос о расширении перечня используемых государственной корпорацией развития „ВЭБ.РФ“ и иными институтами развития инструментов и механизмов финансирования проектов в сфере производства отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования», – сказано в тексте документа.
Срок исполнения до 1 августа 2023 года.
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