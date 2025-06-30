Путин посоветовал херсонским футболистам, как правильно качать пресс

Во время видеоконференции, посвященной вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, Президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку молодых спортсменов, проходившую на новой спортивной площадке в Херсонской области, и поделился советом, как правильно качать пресс. Об этом сообщает ТАСС.

После доклада директора новой школы Генического района Ильмия Челебиева глава государства заметил в кадре тренировку школьников и поинтересовался, кто занимается за спиной выступающего. Получив подтверждение, что это местные футболисты, Президент с улыбкой прокомментировал технику выполнения упражнения.

«Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься», – отметил Путин.

Путин рекомендовал передать ребятам этот совет, отметив, что подобная техника будет более эффективной. В ответ директор школы пообещал донести замечание до тренирующихся. Глава государства также с юмором заметил, что один из футболистов, похоже, услышал рекомендацию и уже изменил технику выполнения упражнения.