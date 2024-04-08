Путин посоветовал проводить конкурс «А ну-ка, девушки!» во всех городах России

Президент РФ Владимир Путин советовал взять пример с «Уралвагонзавода» и начать организовывать конкурс «А ну-ка, девушки» во всех городах России. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о распространении опыта акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" по проведению корпоративного конкурса "А ну-ка, девушки!"», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за исполнением поручения должны будут проследить руководители регионов. Доложить об итогах работы они должны до 1 ноября 2024-го.

Напомним, автором такой инициативы стала сотрудница «Уралвагонзавода». Когда Путин приехал в Свердловскую область, она ему рассказала о конкурсе «А ну-ка, девушки!», который организовывали на предприятии. Спикер отметила, что в советское время подобные мероприятия имели более масштабный формат, пишет ТАСС. И сотрудница предложила возродить такие состязания по всей России. На что Президент пообещал проработать этот вопрос.