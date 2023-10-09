Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому Егорову

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ рядовому Дмитрию Егорову. Соответствующий указ подписан и опубликован сегодня на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в документе.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Президент РФ. Целью СВО является демилитаризации и денацификации Украины.