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Руc Тат
СВО 9 октября 2023 15:25

Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому Егорову

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя РФ рядовому Дмитрию Егорову. Соответствующий указ подписан и опубликован сегодня на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в документе.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Президент РФ. Целью СВО является демилитаризации и денацификации Украины.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #Герой России
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