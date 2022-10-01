Путин посмертно присвоил звание Героя России первому замглавы ВГА Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара, нанесенного украинскими военными по Херсону.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — сказано в документе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Катериничев погиб накануне в результате точечного удара Вооруженных сил Украины из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По информации члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, удар пришелся именно по той комнате, где жил первый замглавы ВГА.

Катериничев проработал на этой должности полтора месяца. До этого он 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ, а затем работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Был удостоен трех орденов Мужества.