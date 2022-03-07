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Официальная хроника
7 марта 2022  10:24

Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге

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Командиру разведбатальона ДНР «Спарта» Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — отмечается в сообщении.

Жога погиб 5 марта, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Глава ДНР Денис Пушилин, сообщивший о гибели командира батальона, присвоил ему звание Героя Донецкой народной республики. Жоге было 28 лет.

#спецоперация на Украине #Владимир Путин
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