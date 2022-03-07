Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге

Командиру разведбатальона ДНР «Спарта» Владимиру Жоге посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», — отмечается в сообщении.

Жога погиб 5 марта, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Глава ДНР Денис Пушилин, сообщивший о гибели командира батальона, присвоил ему звание Героя Донецкой народной республики. Жоге было 28 лет.