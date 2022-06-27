Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя РФ старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», – сказано в тексте.

Ранее стало известно, что Попов, командуя подразделением в составе батальонно-тактической группы на Украине, погиб при удержании стратегически важного рубежа.