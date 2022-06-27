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Официальная хроника
27 июня 2022  15:50

Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Героя РФ старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», – сказано в тексте. 

Ранее стало известно, что Попов, командуя подразделением в составе батальонно-тактической группы на Украине, погиб при удержании стратегически важного рубежа.

 

#спецоперация на Украине #Владимир Путин #Герой России
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