Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин посмертно награжден орденом Мужества. Указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что орден присужден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Военкор погиб от ранений, полученных при ударе украинского дрона 19 апреля. Он находился в районе села Приютного на границе Донецкой народной республики и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с самого ее начала.

Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с Ереминым.