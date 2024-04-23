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Общество 23 апреля 2024 18:41

Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества

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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин посмертно награжден орденом Мужества. Указ Президента России Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что орден присужден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Военкор погиб от ранений, полученных при ударе украинского дрона 19 апреля. Он находился в районе села Приютного на границе Донецкой народной республики и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с самого ее начала.

Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с Ереминым.

#Владимир Путин #орден Мужества #военкоры
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